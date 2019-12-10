Финансы

ТАССТАССИндексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,56-0,58%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56% - до 2945,03 пункта, индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1456,79 пункта, следует из данных торгов. Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:03 мск снизился на 0,16%, до 63,653 рубля, курс евро уменьшился на 0,05%, до 70,468 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру02:35

Российский фондовый рынок открылся в миноре

Росбалт02:22

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром, растет АЛРОСА перед отчетом

Финмаркет03:59

Дневной обзор рынка акций 09.12.2019. Рынки ждут новостей от США и Китая

Глас Народавчера в 08:00

Рынок акций РФ снижается в начале дня

ПРАЙМ02:20

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

Банки.ру02:02

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

News.ruвчера в 02:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс 04:16
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Гаджеты

Инсайдеры поделились характеристиками следующих консолей Xbox

Несколько инсайдеров раскрыли технические характеристики нового поколения игровых консолей Microsoft.
News.ru 01:49
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры в «нормандском формате» в Париже и поделился впечатлениями от первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 20:32
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 15:48
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
ТАСС вчера в 11:01
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Национальная служба новостей 07 декабря в 05:16
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Здоровье

Редкую операцию у младенца провели приморские врачи

Live24 02:04
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Гаджеты

OPPO анонсировала свои первые очки дополненной реальности

Компания OPPO анонсировала на проходящей в Шэньчжэне конференции OPPO Inno Day 2019 свои первые очки дополненной реальности.
3DNews 02:29
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Политика

В Москве назвали место проведения следующего «нормандского саммита»

Ранее на пресс-конференции по итогам парижской встречи лидеров четырех стран президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что следующий саммит должен состояться через четыре месяца.
Утро.ru 00:13
Общество

Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу

Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
РИА Новости 04:09
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Газета.Ru 03:03
Армия и оружие

The National Interest (США): как американская армия намеревалась ликвидировать русский спецназ (The National Interest)

Стейскал пишет: Большинство железнодорожных объектов было сосредоточено на 125-километровом участке, обходящем Западный Берлин, потому что по нему в случае начала военных действий Советы стали бы перебрасывать на запад к фронту основную часть своих сил и средств.
ИноСМИ 02:48
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Футбол

Жоау Мариу хочет остаться в «Локомотиве»

News.ru 04:08
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Политика

Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Газета.Ru 04:04
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах столичному судье

В Воронеже задержали местного жителя Михаила Квасова, которого подозревают в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, информируют Baza и ТАСС .
ЗакC.Ру 04:02
Экономика

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников

Кредитование граждан сократилось в ожидании праздников Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Хоккей

«Вашингтон» проиграл «Коламбусу», Овечкин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 5:2. В составе столичного клуба Александр Овечкин забил гол и сделал голевую передачу, став третьей звездой игры.
Sportbox.RU вчера в 21:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное