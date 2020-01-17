Экономика
ПРАЙМРынок акций РФ вновь поставил исторический рекорд по индексу Мосбиржи
Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.
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Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Киев в стратегии нацбезопасности призвал улучшить отношения с Россией
Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией, сообщила пресс-служба офиса украинского президента.
Футбол
Игрок «Зенита» Краневиттер может перейти в мексиканский «Монтеррей»
Политика
Помпео отреагировал на смену правительства в России
Действия Вашингтона «вряд ли изменятся» из-за перестановок в российском правительстве, так как поддерживает отношения не с отдельными правительствами, а со странами в целом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью журналисту Тони Катцу.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала, как чувствует себя накануне родов
Звезда с нетерпением ждет появления на свет малыша. Она решила пожаловаться поклонникам на свое самочувствие накануне родов.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Американский генерал ВВС и замглавы Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты потеряли лидерство в области гиперзвукового оружия.
Политика
Украину возмутило вещание российского радио в российских водах
Протест против вещания на акваторию Керченского пролива и Азовского моря радио «НАВТЕКС-Новороссийск» выразил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий 17 января, во время заседания Международной морской организации в Лондоне, сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Авто
АвтоВАЗ начал сборку «зимней» Lada Vesta
В конце осени прошлого года появились предположения о том, что Lada Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией достанется и новая "зимняя" версия.
Футбол
Эшли Янг перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер»
Спорт
ОКР направил в CAS заявление о вступлении в спор между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале
Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
Шоу-бизнес
Не все поклонники смогли узнать Аллу Пугачеву на новом фото в Сети
У себя в Instagram 70-летняя звезда российской эстрады опубликовала новое селфи и пожелала многочисленным поклонникам счастливого старого Нового года.
Общество
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля
Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Шоу-бизнес
Королева трогательно поздравила Николаева с юбилеем
Наташа Королева в Инстаграме поздравила Игоря Николаева с юбилеем. Она сделала трогательный пост для своего бывшего супруга.
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика
Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения, сообщил РБК представитель артиста.
Экономика
Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Общество
Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Политика
Владимир Путин поучаствует в конференции по Ливии в Берлине
Стало известно, что президент России Владимир Путин прибудет в Берлин 19 января, чтобы поучаствовать в международной конференции по Ливии.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Происшествия
Экс-полковник СКР заявил, что вбрасывал компромат о взятках
Максименко заявил, что не был уверен в получении взятки кем-то из коллег, поэтому таким образом проверял реакцию собеседников.
Происшествия
Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»
Происшествия