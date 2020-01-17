Российский фондовый рынок завершил неделю уверенным ростом на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков. Основные индикаторы подскочили более чем на 1%, а индекс Мосбиржи поставил новый абсолютный рекорд, едва не дотянувшись до отметки 3,2 тысячи пунктов.

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Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

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