Экономика
ИнтерфаксРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%
Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок и нефтью после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, а также на ожиданиях новых назначений в кабинете министров РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%.
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Российский рынок акций вырос на фоне торговых договоренностей между США и Китаем
ТАСС16 января в 12:00
Российский рынок акций увеличился на фоне торговых договоренностей между США и КНР
ГлобалМСК.рувчера в 03:19
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