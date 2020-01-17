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ИнтерфаксИнтерфаксРынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

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Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне подъема фондовых площадок и нефтью после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем, а также на ожиданиях новых назначений в кабинете министров РФ; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,6%.
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