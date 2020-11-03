По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи сформируется 5 ноября в диапазоне 2700-2820 пунктов, курс рубля к доллару - 78,7-80,7 руб. Целевые диапазоны закрытия следующего торгового дня "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2735-2835 пунктов, а также 78,7-80,3 руб. и 92,25-94 руб. соответственно.

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