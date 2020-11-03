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ТАСС
ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгового дня выросли на 1,97-1,74%

АК&М
Росбалт
По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи сформируется 5 ноября в диапазоне 2700-2820 пунктов, курс рубля к доллару - 78,7-80,7 руб. Целевые диапазоны закрытия следующего торгового дня "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 2735-2835 пунктов, а также 78,7-80,3 руб. и 92,25-94 руб. соответственно.В источнике
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ТАСС

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгового дня выросли на 1,97-1,74%

ТАССвчера в 12:00
Финмаркет

Рынок акций РФ вырос вместе с миром в ожидании итогов выборов в США, индекс МосБиржи поднялся к 2790п

Финмаркетвчера в 11:47
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Росбалтвчера в 02:24
Взгляд.ру

Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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SIA.ru

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Защита Ефремова хочет вернуть выплаченные потерпевшим ₽600 тыс

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РИА Новостивчера в 01:53