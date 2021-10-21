Актёр Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы из одноимённого сериала стриминг-сервиса Netflix, в недавнем интервью для YouTube-канала SiriusXM рассказал о том, стоит ли фанатам ждать появления его героя в кинематографической вселенной Marvel.
Правительство РФ выплатит бизнесу из пострадавших отраслей из-за нового режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.