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Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Российский рынок акций упал в четверг более чем на 1,6% на ухудшении конъюнктуры мировых торговых площадок, следует из данных торгов.
РИА Новости
По итогам торгов индекс МосБиржи понизился на 1,61% до отметки 4218,63 пункта, а индекс РТС ослаб на 1,92% до уровня 1868,16 пункта.
Finam.Ru
Нефть сорта Brent дешевеет сейчас на 2,4%, до 83,8 доллара за баррель.
РИА Новости
В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе торгуется примерно поровну бумаг, в т.ч., теряют более 2% акции IBM, Dow, Chevron, Caterpillar и др., а прибавляют более 1% акции Nike и Walgreens.
Finam.Ru

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