В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.

с чего всё началось

По словам руководителя Центра современной электроники Ивана Покровского, российский рынок электроники сократился на 3% по сравнению с показателями 2018 года. Общий объем рынка в 2019 году составил $2,8 млрд.

Рынок электроники в России может сократиться на 15%

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