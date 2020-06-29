Экономика
Капитал страныРынок электроники в России может сократиться на 15%
По словам руководителя Центра современной электроники Ивана Покровского, российский рынок электроники сократился на 3% по сравнению с показателями 2018 года. Общий объем рынка в 2019 году составил $2,8 млрд.
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В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд. В 2020 году этот показатель может упасть еще на 15% — до $2,4 млрд. К таким выводам пришел Центр современной электроники, рассказал РБК его глава Иван Покровский.РБК00:01
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
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