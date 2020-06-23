Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

Объем рынка, регулируемого законами о контрактной системе и закупках госкомпаний, оценивается почти в 30 триллионов рублей, из них две трети приходятся на импорт, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Борисов раскрыл детали внутреннего рынка товаров и услуг для госкомпаний

News.ruвчера в 13:16

Рынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

ПРАЙМвчера в 08:44

Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

РБКвчера в 12:18

В правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Дума ТВвчера в 10:22

Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции

Интерфаксвчера в 10:00

Борисов: решение о квотах для импорта при госзакупках будет приниматься по мониторингу

ТАССвчера в 09:04

Поправки о квотировании закупок у нацпроизводителей прошли первое чтение

Коммерсантъвчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 06:05, Ашберн
Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

RT на русском 05:41
159
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
961
Общество

Путин предложил ввести налог для самозанятых по всей стране

Еще 19 регионов ввели у себя подобное налогообложение с 1 января 2020 года.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
186
Транспорт

Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса

Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
64
Армия и оружие

Парламент Ливии не исключил просьбы о военной помощи от Египта

Спикер ливийского парламента Акила Салех заявил в среду, что ливийский народ "формально просит Египет о военном вмешательстве, если это необходимо", сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya.
Интерфакс 05:11
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,3K
Общество

Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 22 июня в 11:50
7
Политика

Путин поздравил россиян с 75-летием Победы

Президент Владимир Путин с трибуны на Красной площади поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 04:53
215
Общество

За сутки в России выявлено 7425 заболевших коронавирусом в 84 регионах

За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).
Стерлеград вчера в 03:38
304
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
415
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
3
Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

РИА Новости 22 июня в 19:56
Кино

В Сети появился трейлер фильма Козловского «Чернобыль: Бездна»

Sputnik Грузия 05:07
39
Авто

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
2
Общество

Лукашенко пожелал россиянам здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
1
Футбол

Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА

Газета.Ru 05:59
Киберспорт

Рейтинговый матчмейкинг в Valorant добавят позже

Позже компания в твиттере сообщила, что выход рейтингового матчмейкинга откладывается.
Cyber.sports.ru вчера в 15:50
Политика

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
23
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
3
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
1,6K
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

Российская газета 22 июня в 05:44
1,1K
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК вчера в 04:16
658
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
27
Экономика

Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС 22 июня в 14:22
956
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 05:34
786
Общество

Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com 04:59
8
Политика

Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»

Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости вчера в 02:14
17
Политика

Парад в честь 75-летия Победы прошел в Екатеринбурге

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Екатеринбурге.
Политическая Экспертиза 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное