Объем рынка, регулируемого законами о контрактной системе и закупках госкомпаний, оценивается почти в 30 триллионов рублей, из них две трети приходятся на импорт, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме.

Рынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

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