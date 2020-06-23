Экономика
ПРАЙМРынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей
Объем рынка, регулируемого законами о контрактной системе и закупках госкомпаний, оценивается почти в 30 триллионов рублей, из них две трети приходятся на импорт, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме.
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Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции
Интерфаксвчера в 10:00
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Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
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Общество
За сутки в России выявлено 7425 заболевших коронавирусом в 84 регионах
За последние сутки в России выявлено 7 425 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 427 (32,7%).
Стерлеград вчера в 03:38
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В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
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ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
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В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика
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Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris
Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
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Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА
Газета.Ru 05:59
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Рейтинговый матчмейкинг в Valorant добавят позже
Позже компания в твиттере сообщила, что выход рейтингового матчмейкинга откладывается.
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Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
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Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
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Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
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В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
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Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
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Мэр Сиэтла призвала протестующих освободить «автономную зону»
Мэр американского Сиэтла Дженни Деркан заявила, что протестующим в провозглашенной в центральной части города "автономной зоне" необходимо вернуться домой, после того как в минувшие выходные на этой территории произошла стрельба.
РИА Новости вчера в 02:14
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Парад в честь 75-летия Победы прошел в Екатеринбурге
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Екатеринбурге.
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