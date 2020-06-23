Экономика

ПРАЙМПРАЙМРынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

Объем рынка, регулируемого законами о контрактной системе и закупках госкомпаний, оценивается почти в 30 триллионов рублей, из них две трети приходятся на импорт, заявил вице-премьер России Юрий Борисов в Госдуме.
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