Экономика

Дума ТВДума ТВВ правительстве объяснили важность квотирования госзакупок

Заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов отметил важность законопроекта о гарантированных квотах для отечественных производителей в госзакупках. Государственная Дума приняла документ в первом чтении во вторник, 23 июня. Борисов указал на некоторые цифры.
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Борисов раскрыл детали внутреннего рынка товаров и услуг для госкомпаний

News.ru13:16

Поправки о квотировании закупок у нацпроизводителей прошли первое чтение

Коммерсантъ12:32

Борисов: решение о квотах для импорта при госзакупках будет приниматься по мониторингу

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Госдума приняла в I чтении поправки о квотировании госзакупок российской продукции

Интерфакс10:00

Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке

РБК12:18

Рынок госзакупок оценивается почти в 30 трлн рублей

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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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