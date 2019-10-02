с чего всё началось

Рынок интернет-пиратства в России сократился в последние пять лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на международную компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак. В 2015 году рынок составлял 32 миллиона долларов.

Рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

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