Экономика
TatCenterРынок ипотечного кредитования в РФ может снизиться на 10%
Рынок ипотечного кредитования в России может снизиться на 10% по итогам года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, пишут «Известия».
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с чего всё началось
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.Известиявчера в 17:01
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Аналитики заявили, что рынок ипотечного кредитования обвалится на 10% из-за коронавируса
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