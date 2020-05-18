Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация. Падение по итогам года составит 10%, и даже снижение ставки по кредитам не сможет изменить ситуацию. Это подтвердили «Известиям» в Ассоциации банков России.

с чего всё началось

Рынок ипотечного кредитования в России может снизиться на 10% по итогам года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, пишут «Известия».

Рынок ипотечного кредитования в РФ может снизиться на 10%

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