Экономика

РосбалтРосбалтРазвитие ИИ и роботов в России потребует более триллиона рублей

На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в России в общей сложности понадобится более 1,118 трлн рублей до конца 2024 года в рамках национальной программы «Цифровая экономика».
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с чего всё началось
Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована
 на сайте Минкомсвязи.
Фонтанка.Ру06:08

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Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

РБК02:00
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
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Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
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В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
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По их данным, 5 и 6 мая 2019 года Россия разбомбила четыре больницы в городах Набад-аль-Хайят, Кафр Набл, Аль-Амар и в пещере Кафр Зита.
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Трамп сообщил о начале выполнения условий торговой сделки Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым страны достигли договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции.
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Происшествия

Более 40 мигрантов задержаны после массовой драки на Апраксином дворе

Расследование массовой драки, которая произошла 14 сентября на Апраксином дворе в Петербурге между двумя группами мигрантов, где пострадали люди, вскрыло много проблем.
КП - Санкт-Петербург 06:05
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Уфимец подал в суд на «Битву экстрасенсов»

В одном из выпусков передачи «Битва экстрасенсов» уфимца Станислава Булатова обвинили в убийстве, сообщает телеграмм-канал Mach.
ProUfu.ru 06:03
Общество

В России отключили аналоговое телевещание

РИА Новости 04:55
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Мужчина в Забайкалье убил жену на глазах двух детей

В Чите задержали 46-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственной жены.
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Происшествия

Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили

Возгорание в подсобном помещении на станции метро "Выставочная" Филевской линии московского метрополитена удалось полностью ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:30
Киберспорт

На сайте Fortnite нашли время окончания ивента The End

Inc-news.ru 07:22
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На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
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Премьер Украины посетил концерт неофашистской группы

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35-летняя женщина скончалась после операции по липосакции в Вологде.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика

Песков заявил о важности опроса насчет постройки храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность проведения городского опроса в Екатеринбурге, в результате которого местные жители выбрали альтернативную площадку для строительства храма.
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Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
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Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
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Шоу-бизнес

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова

Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Политика

В Кремле исключили обсуждение темы Крыма в «нормандском формате»

В Кремле исключают обсуждение темы Крыма в "нормандском формате", как это предложил президент Украины Владимир Зеленский, этот вопрос закрыт, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Москалькова назвала убийцу девочки из Саратова «мутантом»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не будет помогать "получеловеку", который убил девятилетнюю девочку в Саратове.
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Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета Альфу

Президент РФ Владимир Путин подарит королю Саудовской Аравии камчатского кречета.
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В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик

В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 12 октября в 06:41
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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Половину ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга выкупит арабская компания

Зарегистрированная в Абу-Даби (ОАЭ) инвестиционная компания Mubadala Investment Company договорилась с фондом под управлением Morgan Stanley о выкупе у последнего 49%-ной доли в компании, владеющей торгово-развлекательным комплексом «Галерея» на Лиговском проспекте Петербурга.
REGNUM 06:55
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