Экономика
РИА НовостиРынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована на сайте Минкомсвязи.Фонтанка.Ру06:08
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