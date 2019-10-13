Экономика
РИА НовостиРынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз
Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
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Издание ссылается на дорожную карту развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект», которая опубликована на сайте Минкомсвязи.Фонтанка.Ру06:08
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.
RT на русском 05:47
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Футбол
Футболисты «Зенита» из Иркутска всухую обыграли «Новосибирск»
Футболисты "Зенита" из Иркутска обыграли на домашнем поле "Сахалин" со счетом 1:0
IrkutskMedia вчера в 22:00
Общество
Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники
Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде.
RT на русском 04:50
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Премию по экономике за 2019 год, учрежденную в 1969 году в память об Альфреде Нобеле Шведским национальным банком, получили экономисты Абхиджит Банерджи (США), Эстер Дюфло (Франция) и Майкл Роберт Кремер (США).
Коммерсантъ 05:56
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Хоккей
Легенда хоккея Алексей Касатонов отмечает 60-летие
ТК Звезда вчера в 23:57
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Политика
Владимир Путин прибывает в Саудовскую Аравию
RT на русском 06:34
Финансы
Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета
Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Происшествия
В Москве произошёл пожар на станции метро «Выставочная»
В Москве произошёл пожар в подсобном помещении на станции метро «Выставочная», к настоящему времени возгорание локализовано.
RT на русском 06:01
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Политика
Каталонских политиков приговорили к срокам до 13 лет за референдум
Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению от 9 до 13 лет.
Газета.Ru 03:45
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Общество
В Екатеринбурге подвели итоги опроса по месту для строительства храма
Согласно результатам опроса о месте для строительства храма в Екатеринбурге, больше всего жителей проголосовали за площадку бывшего Уральского приборостроительного завода.
RT на русском 06:23
Киберспорт
DrDisRespect: «Fortnite больше нет, я счастлив как никогда»
CyberSport.ru 06:00
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Технологии
В США запретили криптовалюту Павла Дурова
Петербургский дневник 04:49
Футбол
Тедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак».
RT на русском 05:03
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в подконтрольный курдам город Табка
Сирийская армия заняла город Табка в провинции Ракка, который ранее контролировали курды, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
KM.ru 03:20
Политика
У Авакова призывают освободить убийцу иностранного журналиста
Киевские правоохранители отметились резонансными призывами освободить боевика Нацгвардии Украины Виталия Маркива, который убил итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года возле Славянска.
Новостной фронт 05:31
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова
Максим Виторган ответил на вопрос о свадьбе Собчак и Богомолова Актер заявил, что он не хочет присоединяться к обсуждающим торжество.
Экспресс газета 12 октября в 05:26
Футбол
Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич высказался о возможном отказе клуба от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 05:30