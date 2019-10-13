с чего всё началось

Российский рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2024 году, как ожидается, вырастет в 80 раз - до 160 миллиардов рублей с 2 миллиардов рублей в 2018 году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.

Рынок искусственного интеллекта в России к 2024 году вырастет в 80 раз

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что материал The News York Times об ударах Воздушно-космических сил России является манипуляцией со стороны террористов и британских спецслужб.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

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