Авто

SpeedMeSpeedMeРынок легковых авто ждёт небольшой рост

Первое полугодие подтвердило базовый сценарий аналитиков — рынок просел на 1,9%, до 775 тыс. автомобилей против 790 тыс. годом ранее. При этом продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% до 178 тысяч, что позволило завоевать 22,9% доли рынка.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

В России предсказали 30-процентный рост продаж электромобилей

AutoNews03:28

Продажи новых автомобилей в РФ могут вырасти на 0,5%

Саминвестор01:56

PwC ожидает роста продаж электромобилей в РФ в 2019 году на 21%

ПРАЙМвчера в 17:16

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Российская газетавчера в 17:01

Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год

РБКвчера в 17:00

Рынок легковых авто ждет небольшой рост

Автоновости днявчера в 22:49

Как ведут себя продажи иномарок и российских авто

Коммерсантъвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Политика

Военная помощь Украине от США может задержаться

Белый дом может задержать выделение около $30 млн на военную помощь Украине в нынешнем финансовом году, который завершается в США на следующей неделе.
News.ru вчера в 17:14
Политика

Британский посол выразил сожаление относительно отъезда из России

Покидающий пост посла Великобритании в России Лори Бристоу признался, что намерен сохранить самые тесные связи с россйским государством.
Газета.Ru 03:16
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа и Зеленского

В Сети опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года.
Газета Metro вчера в 13:55
Политика

Рассекречен текст жалобы осведомителя на разговор Трампа с Зеленским

Снят гриф секретности с текста жалобы некоего представителя американских спецслужб, который пожаловался на беседу американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает газета The Hill .
Московский Комсомолец 02:51
Происшествия

Возросло число пострадавших после жёсткой посадки Boeing в Барнауле

RT на русском вчера в 23:44
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер госпитализирована

Одна из сестер Кардашьян попала в больницу. Стало известно, что накануне Кайли Дженнер попала в больницу.
Экспресс газета 02:46
Авто

Audi представила «заряженные» кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback

Немецкая компания представила новые RS Q3 и RS Q3 Sportback.
32CARS.ru вчера в 22:59
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашокджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман признал ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в Стамбуле.
Коммерсантъ 03:32
Происшествия

Суд отменил приговор бывшему главе ЕАО Винникову

ТАСС 02:39
Киберспорт

OG первой завершила челлендж в матче против Natus Vincere

CyberSport.ru вчера в 16:49
Происшествия

Прокуратура просит не лишать свободы Устинова

Газета.Ru 03:35
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Кино

Лукашенко поздравил с 85-летием Олега Басилашвили

REGNUM 03:36
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика

Зеленский принес в ООН пулеметный патрон

Известия вчера в 09:58
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском 01:53
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Футбол

Конте установил рекорд в «Интере»

Все про Спорт ру 02:29
Наука

В музее нашли новый вид крокодила

В ходе своей работы ученые из Университета Юго-Западной Луизианы и Филдовского музея естественной истории исследовали 51 череп крокодилов вида Crocodylus novaeguineae, анализируя различия между особями, жившими в северной и южной частях Новой Гвинеи.
Индикатор вчера в 15:45
Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации.
Коммерсантъ вчера в 15:00
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

СК России возбудил дело против ветерана Латышского легиона СС

Газета.Ru 03:01
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Происшествия

В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета вчера в 07:57
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
Известия 03:17
Энергетика

Глава ОПЕК заявил о восстановлении добычи нефти Саудовской Аравией

Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco.
REGNUM 02:15
Армия и оружие

В СБУ заявили о похищении ополченца с территории ЛНР

Служба безопасности Украины заявила о проведении спецопераци на территории Луганской народной республики, в ходе которой был похищен и вывезен на подконтрольную Киеву территорию один из ополченцев самопровозглашенной республики.
Военное обозрение вчера в 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное