В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Театры Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу» 25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гаджеты Google запустил сервис подписки на игры и приложения Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Спорт Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Политика Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».

Кино Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.

Общество Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Здоровье Немецкий диетолог рассказал, что нужно есть гипертоникам Редакция немецкого Fokus приводит основные рекомендации специалиста о том, что нужно употреблять в пищу для профилактики атеросклероза, гипертонии и старческого слабоумия.

Шоу-бизнес Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.

Музыка Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.

Политика США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).

Происшествия Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.