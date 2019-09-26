Авто
Российская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Политика
Лавров назвал ЕС ненадежным партнером
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru 22:45
Театры
Пласидо Доминго покидает «Метрополитен-оперу»
25 сентября оперный певец Пласидо Доминго решил уйти из «Метрополитен-оперы» после обвинений в сексуальных домогательствах.
Театрал 11:59
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Гаджеты
Google запустил сервис подписки на игры и приложения
Американская компания Google запустила сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass.
ПРАЙМ вчера в 01:36
Политика
Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который они провели 25 июля.
Телеканал RTVI 10:27
Политика
Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru 18:10
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Политика
Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине
Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 21:43
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
Известия 15:54
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».
ФАН вчера в 03:40
Культура
Подопечную Макса Фадеева облили воском за отказ писать оскорбления пилоту «Уральских авиалиний»
URA.Ru 21:38
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости 16:19
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru 23 сентября в 04:13
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня вчера в 09:20
Здоровье
Немецкий диетолог рассказал, что нужно есть гипертоникам
Редакция немецкого Fokus приводит основные рекомендации специалиста о том, что нужно употреблять в пищу для профилактики атеросклероза, гипертонии и старческого слабоумия.
Профиль 00:40
Шоу-бизнес
Больной раком Николаев призвал молиться за Заворотнюк
Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк. Он призвал молиться за актрису.
ТВ Центр вчера в 01:28
Музыка
Наргиз отправилась в первый тур без Фадеева
Певица Наргиз, которая в конце лета со скандалом ушла с лейбла MALFA Максима Фадеева, отправляется в новый гастрольный тур.
Культуромания 13:53
Политика
США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний
Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
REGNUM 09:30
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).
ТАСС 18:15
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика
В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение РСМД
В НАТО считают, что предложение России ввести мораторий на развёртывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности «нереально» из-за российской ракеты 9М729.
RT на русском 11:36