Авто
Российская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Аналитики предсказали рост продаж электромобилей в России в 2019 году
Политическая Экспертизавчера в 18:35
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
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В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочку Милу
В больничную палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу, сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на информацию, полученную от медперсонала столичной клиники.
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Астероиды регулярно влияют на земную жизнь, причем удивительно однообразно.
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Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
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Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект «подаривший» столице региона — Иркутску — «сити-менеджера» вместо всенародно избираемого градоначальника, был принят Иркутским областным Законодательным собранием 18 сентября 2019 года.
REGNUM 23 сентября в 05:05
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В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
В шахте под Оренбургом погиб горняк
По данным "Интерфакса", еще двое рабочих получили травмы. Всего же в момент обрушения в шахте находилось 435 человек.
Российская газета вчера в 00:33
Политика
Зеленский назвал Трампа «великим наставником»
Президент Украины Владимир Зеленский во время июльского разговора с президентом США Дональдом Трампом признался, что перенял опыт американского лидера, чтобы его партия выиграла в парламентских выборах и назвал его «великим наставником».
Rambler News Service вчера в 11:41
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Футбол
«Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России
Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.
ProstoProSport вчера в 17:12
Футбол
Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Космический корабль «Союз» доставил на МКС очередной экипаж
Космический корабль "Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС. Он был выведен на орбиту последней в истории ракетой "Союз-ФГ".
Вести.Ru вчера в 16:59
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Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
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Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 24 сентября в 13:00
Экономика
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Накануне Центробанк сообщил, что обсуждает такое нововведение с коммерческими банками.
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Экономика
Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»
«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК вчера в 11:20
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
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В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
В ночь с 25 на 26 сентября в Москве произошел пожар на территории Измайловского кремля.
Вести.Ru вчера в 22:51
Политика
Сергей Лавров назвал позором действия США в отношении наших дипломатов
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал "позором" действия Соединенных Штатов в отношении российской делегации.
Вести.Ru 24 сентября в 23:21
Происшествия
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Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
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Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
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В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей
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Вышел трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
Как сообщал «Югополис», осенью на онлайн-сервисе Netflix выйдет полнометражный фильм по сериалу «Во все тяжкие».
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