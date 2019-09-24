Авто
Российская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Политика
Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
РИА Новости 16:00
Происшествия
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Никто не мог предположить, что все закончится трагедией: на летних каникулах Лида умерла от истощения.
РИА Новости 01:00
Здоровье
Увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга онкоцентра Блохина не планируют
Администрация Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не планирует увольнять врачей отделения трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Москва 24 09:55
Политика
«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Дональд Трамп: Поздравляю вас с великой победой. Мы все в США наблюдали за вами, и вы проделали громадную работу.
РБК 12:09
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru 08:33
Футбол
Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу
Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.
Sputnik Таджикистан вчера в 06:40
Политика
США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН
Посольство США не выдало визы участникам официальной российской делегации, направлявшимся в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной ассамблее ООН.
Фергана вчера в 05:35
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости 16:30
Наука
Идеальное колесо
Создание идеального колеса — сложнейшая задача оптимизации, к которой человечество идет уже сотни лет.
N+1 вчера в 04:44
Политика
НАТО отвергло предложение Путина о моратории на размещение ракет
Ранее 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД).
Lenta.ru 13:57
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Мариуполь» в матче чемпионата Украины
Футболисты киевского "Динамо" обыграли "Мариуполь" в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Украины.
РИА Новости 12:10
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 07:05
Армия и оружие
Русские летят: как два «Белых лебедя» переполошили НАТО
Еженедельник Звезда 22 сентября в 23:15
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК 11:49
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Происшествия
В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов
В Донецке в районе Западного промышленного узла произошли взрывы на складе боеприпасов.
Московский Комсомолец 04:39
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском 15:23
Шоу-бизнес
Анна Калашникова заявила, что у набросившегося на журналистов Константина Богомолова комплексы
Анна Калашникова в эфире ток-шоу "Звезды сошлись" Напомним, что накануне свадьбы с Ксенией Собчак, которая состоялась 13 сентября, Богомолов напал на журналиста НТВ в коридоре "Останкино".
Вокруг ТВ вчера в 16:30
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика
Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок
Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.
Взгляд.ру 15:00
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 17 сентября в 20:02
Политика
В Кремле началась встреча Путина и Мадуро
В Кремле началась встреча лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Общество
Росстат: Более 50 тысяч работников могут потерять работу
Около 52 тысяч россиян могут потерять работу до конца текущего месяца.
Российская газета 05:44