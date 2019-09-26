Авто
Российская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
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В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
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Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону
Министр обороны США Марк Эспер в понедельник призвал Германию увеличить расходы на оборону.
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
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Cyber.sports.ru вчера в 01:50
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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины лишил в четверг все пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны.
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Скончался экс-президент Франции Жак Ширак
26 сентября скончался бывший президент Франции Жак Ширак.
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На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
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Агент объяснил неудачи «Краснодара» «звездной болезнью»
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал причину неудачных выступлений "Краснодара" в последних играх.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
Речь идёт о преемнике Intel 660p, первого и наиболее успешного потребительского твердотельного накопителя, использующего флеш-память NAND с четырьмя битами на ячейку (QLC).
3DNews 05:13
Наука
«Иридиевая бомба» может стать универсальным лекарством от рака
Международная группа ученых разработала новый и, возможно, универсальный метод борьбы с раком.
Хайтек+ вчера в 08:56
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«Валера, верим». Солистка группы Reflex призналась в любви к «Ростову»
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон пожелала успехов главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.
Спорт-Экспресс 06:16
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Происшествия
В Стамбуле землетрясение привело к панике среди населения
Министерство по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) оценило магнитуду в 5,8. Эпицентр землетрясения находится в 21,68 км от Стамбула, очаг находился на глубине почти 7 км. По данным геологической служба США, магнитуда составила 5,7.
РБК 07:25
Армия и оружие
СБУ заявила о похищении жителя ЛНР
Ранее СБУ заявляла о похищении в ДНР экс-командира сил ПВО республики Владимира Цемаха, якобы фигуранта дела о катастрофе малазийского Boeing в июле 2014 года.
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Общество
В России предложили смягчить наказание за нарушение проведения митинга
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов внёс в нижнюю палату парламента проект закона о смягчении наказания за неоднократные нарушения порядка организации и проведения митингов и пикетов.
RT на русском 08:00
Общество
В РФ завезут 11 тысяч упаковок незарегистрированных лекарств
Московский эндокринный завод завезет в РФ 11 тысяч упаковок не зарегистрированных в стране препаратов для детей.
РЕН ТВ 07:37
Армия и оружие
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Полковник сирийской армии Мохаммед Гуни рассказал российским журналистам о том, что высоко ценит танки советской разработки.
Дни24 06:06
Экономика
Суд впервые за пять лет поддержал бизнес в споре о дивидендах в офшор
Подрядчику консорциума Sakhalin Energy — компании по бурению нефтегазовых скважин «КСА Дойтаг Дриллинг» — удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.
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Глава РУСАДА заявил, что его системно и безосновательно дискредитируют
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РИА Новости 03:09
Финансы
Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках
Госдума готовится к обсуждению законопроекта, позволяющего введение отрицательных ставок по валютным счетам.
Известия вчера в 15:00
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Зеленский опубликовал первое совместное фото с Трампом
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Танцующий робопес Boston Dynamics поступил в продажу
Американская компания высоких технологий Boston Dynamics готова объявить о начале продаж популярного робопса Spot — ранее он назывался SpotMini.
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