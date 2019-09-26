Авто

Российская газетаРоссийская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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