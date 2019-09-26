Авто

Российская газетаРоссийская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Эксперты говорят о падении рынка легковых автомобилей на 2%

Коммерсантъвчера в 17:03

В России рынок легковушек уйдет в рост

SpeedMe00:21

Рынок легковых авто ждет небольшой рост

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Эксперты не исключают рост продаж легковых авто в России в 2019 году

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Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Российская газетавчера в 17:01

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ПРАЙМвчера в 17:16
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Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
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Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне

ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
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В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика

Бурков заявил о двух новых нацпроектах в Омской области

Омская область занимается реализацией 10 национальных проектов, в 2020 году к ним добавятся еще два новых – «Наука» и «Производительность труда».
РИА ОмскИнформ 00:40
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У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
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Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота

Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
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«Интер» обыграл «Лацио» в Серии А

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В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
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Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
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RT на русском вчера в 12:30
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика

Лавров считает ЕС ненадежным партнером

По словам Лаврова, ЕС является ненадежным партнером РФ. Известно, что европейская комиссия продолжает играть в геополитику.
ФедералПресс вчера в 19:50
Общество

В Гидрометцентре пообещали России тепло в октябре

Тёплая погода установится в октябре на всём севере европейской территории России, включая Москву и Московскую область.
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Авто

Обновленный внедорожник Nissan Patrol официально представлен

Японский бренд Nissan выпустил обновлённую версию внедорожника Patrol.
Тарантас Ньюс 24 сентября в 07:29
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Транспорт

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Происшествия

Умер адвокат Александра Кокорина

Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Футбол

У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра

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Политика

Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН вчера в 19:37
Политика

Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
РБК вчера в 11:45
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
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Армия и оружие

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Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
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Общество

Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Наука

Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях

Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза вчера в 18:10
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