Авто
Российская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост
В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Политика
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Космос
Новое исследование усложняет теорию возникновения кратера на Луне
ГЛАС.RU 24 сентября в 10:07
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
ТАСС вчера в 11:21
Происшествия
Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло
Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
Экономика
Бурков заявил о двух новых нацпроектах в Омской области
Омская область занимается реализацией 10 национальных проектов, в 2020 году к ним добавятся еще два новых – «Наука» и «Производительность труда».
РИА ОмскИнформ 00:40
Происшествия
У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом
В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru вчера в 14:55
Происшествия
На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле
Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Происшествия
Китайский чиновник спрятал в подвале своего дома 13 тонн золота
Сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа КНР) обнаружили в подвале "арсенал", которому бы позавидовали некоторые банки: это почти 13 тонн золота (для сравнения - это восьмая часть золота, которую, например, в 2019 году приобрела Польша), а также сотни миллионов в долларовом эквиваленте.
Российская газета 00:34
Футбол
«Интер» обыграл «Лацио» в Серии А
RT на русском вчера в 17:06
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика
Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США
Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском вчера в 12:30
Политика
Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским
Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Политика
Лавров считает ЕС ненадежным партнером
По словам Лаврова, ЕС является ненадежным партнером РФ. Известно, что европейская комиссия продолжает играть в геополитику.
ФедералПресс вчера в 19:50
Общество
В Гидрометцентре пообещали России тепло в октябре
Тёплая погода установится в октябре на всём севере европейской территории России, включая Москву и Московскую область.
REGNUM вчера в 04:46
Авто
Обновленный внедорожник Nissan Patrol официально представлен
Японский бренд Nissan выпустил обновлённую версию внедорожника Patrol.
Тарантас Ньюс 24 сентября в 07:29
Политика
Зеленский рассказал о беседе с Лавровым
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Транспорт
В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах
Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Происшествия
Умер адвокат Александра Кокорина
Юрист Андрей Ромашов, защищавший нападающего Александра Кокорина на известном процессе о драках в центре Москвы, скоропостижно скончался у себя на даче.
Вести.Ru 01:30
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Футбол
У Месси диагностировано растяжение приводящей мышцы бедра
Sport24.ru вчера в 14:36
Политика
Зеленский оценил возможность подключения США к «нормандскому формату»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев привлечет США, а также другие страны для участия в переговорах в «нормандском формате», если состав «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) не будет работать.
ФАН вчера в 19:37
Политика
Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа
Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
РБК вчера в 11:45
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Армия и оружие
В России началось серийное производство американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца, сообщили в пресс-службе компании.
Вести.Финанс вчера в 04:05
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза вчера в 18:10