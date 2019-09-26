Авто

Российская газетаРоссийская газетаРынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук.
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Продажи новых автомобилей в РФ могут вырасти на 0,5%

Саминвестор01:56

В России рынок легковушек уйдет в рост

SpeedMe00:21

Как ведут себя продажи иномарок и российских авто

Коммерсантъвчера в 17:03

Рынок легковых автомобилей ждет небольшой рост

Российская газетавчера в 17:01

Эксперты предсказали рост продаж электромобилей в России до 30% в год

РБКвчера в 17:00

PwC ожидает роста продаж электромобилей в РФ в 2019 году на 21%

ПРАЙМвчера в 17:16

Рынок легковых авто ждет небольшой рост

Автоновости днявчера в 22:49
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:26, Вашингтон
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Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Известия вчера в 18:24
Армия и оружие

ВСУ три раза за минувшие сутки нарушили перемирие в ЛНР

За минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня в ЛНР.
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Согласно документу, который опубликован в среду на портале проектов правовых актов, основная часть расходов российского военного ведомства будет направлена на обеспечение национальной обороны - в 2020 году на эти цели уйдет 1,056 трлн рублей.
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Политика

Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия

Число пострадавших после посадки Boeing в Барнауле возросло до 56

РБК вчера в 23:47
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
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Лавров считает ЕС ненадежным партнером

По словам Лаврова, ЕС является ненадежным партнером РФ. Известно, что европейская комиссия продолжает играть в геополитику.
ФедералПресс вчера в 19:50
Транспорт

В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские инженеры предложили использовать электропроводящий бетон для борьбы с обледенением дорожной части и сугробами, из-за которых сужается проезжая часть дороги.
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Политика

Кремль и единороссы оценят работу депутатов перед думскими выборами

Что будут оценивать Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.
РБК 00:00
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Гаджеты

Разборка показала: аккумулятор в Apple Watch Series 5 больше, чем в прошлой модели

iXBT.com 01:50
Кино

Добронравов рассказал о съемках «Сваты-7»

Российский актер Федор Добронравов рассказал о съемках украинского сериала «Сваты».
Рамблер вчера в 03:58
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 24 сентября в 18:45
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

Семь человек пострадали при пожаре в хостеле не востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:08
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
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В рейтинг 500 крупнейших компаний России по версии РБК попали сразу несколько предприятий, работающих в регионах «тюменской матрешки».
РБК Тюмень 02:01
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Футбол

Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
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В Челябинске оцепили военный городок из-за подозрительной находки

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Общество

Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью

Газета.Ru 00:41
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Сайт газеты «Известия» удалил критическую статью о министре обороны Сергее Шойгу своего военного обозревателя Крамника

Статью военный журналист Известий написал в ответ на интервью Шойгу газете Московский комсомолец, где министр рассказал о современном состоянии российской армии и поставил себе в заслугу успешную реформу вооружённых сил.
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В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
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Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья

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В Госдуме предложили запретить лотерею грин-карт в России

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