В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные.

Коммерсантъ 17:01