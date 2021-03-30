Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам
В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет.В источнике
С чего всё началось
Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам
В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные.
Коммерсантъ17:01