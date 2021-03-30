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Коммерсантъ

Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам

В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет.В источнике
Коммерсантъ
ФедералПресс
ПРАЙМ
URA.Ru
ФАН
РИА Новости
VSE42.RU
Российская газета
С чего всё началось

Ажиотажный спрос на ипотеку сменяется проблемами с платежами по кредитам

В 2021 году выдача ипотеки начнет замедляться, считают участники рынка. Эксперты ожидают ухудшения качества ипотечных ссуд, поскольку спрос на них снижается, а долговая нагрузка россиян растет. В итоге проблемными могут стать не только реструктурированные кредиты, но и вновь выданные.
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