Энергетика

REGNUMREGNUMРынок нефти сохраняет равновесие

Рынок энергоносителей сохраняет равновесие немногим ниже $66 по марке Brent, ощущая равное влияние «бычьих» и «медвежьих» факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 1085 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2529 тыс. баррелей

Финмаркет10:52

Нефть не торопится покидать максимумы

REGNUM07:58

Цены на нефть обновили многомесячные максимумы на данных по запасам

Profinance.ru10:41

Пара доллар/рубль имеет шансы продолжить укрепление к уровням 61,8-61,5

Finam.Ruвчера в 06:00

Котировки Brent и WTI продолжают снижаться

Росбалт07:17

Стоимость нефти падает на данных о росте запасов в США

News.ru01:35

Цены на нефть перешли к росту на статданных о запасах нефти в США

ПРАЙМ10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 08:29
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 04:45
Политика

«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией

Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
РИА Новости 11:27
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Девочка из России попала в рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров

Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
РБК 09:34
Хоккей

Свечников забил «Виннипегу», повторив трюк с броском из-за ворот

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников забросил шайбу, повторив свой трюк с броском из-за ворот. https: / / twitter.com / Canes / status / 1207126469043982336 Кроме того, в составе "Харрикейнз" по дублю оформили форварды Себастьян Ахо и Джордан Стаал.
REGNUM 01:51
Религия

Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
МИР 24 09:00
Общество

Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm

Доступ к популярному торрент-порталу LostFilm был ограничен по решению суда из-за жалобы американского киноконцерна Warner Bros.
Известия 09:35
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Общество

Росконтроль назвал марки натурального сливочного масла

Росконтроль проверил качество 36 марок сливочного масла, представленных на рынке РФ.
Политическая Экспертиза 01:47
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих ее журналистов

Родные Анастасии Завротнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Шоу-бизнес

Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
OAnews 11:16
Политика

Зеленский решил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский решил лишить город Севастополь специального статуса на конституционном уровне.
Пятый канал 00:29
Шоу-бизнес

Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м

В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Wday.ru 07:16
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Газета Кемерова 09:16
Политика

В ЕС заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

Создание независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершено.
ТК Звезда вчера в 12:03
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Вести.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное