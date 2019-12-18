Энергетика

REGNUMREGNUMРынок нефти сохраняет равновесие

Рынок энергоносителей сохраняет равновесие немногим ниже $66 по марке Brent, ощущая равное влияние «бычьих» и «медвежьих» факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
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