Экономика

Lenta.ruLenta.ruРынок нелегального табака в России установил исторический рекорд

Доля нелегальных сигарет в России достигла рекордных 15,6 процента. Это следует из результатов исследования компании Nielsen за третий квартал 2019 года (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Отмечается, что это на 7,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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