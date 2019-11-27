Экономика
Lenta.ruРынок нелегального табака в России установил исторический рекорд
Доля нелегальных сигарет в России достигла рекордных 15,6 процента. Это следует из результатов исследования компании Nielsen за третий квартал 2019 года (имеется в распоряжении «Ленты.ру»). Отмечается, что это на 7,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.
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