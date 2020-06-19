Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

В Москве сократились продажи квартир в новостройках

Коммерсантъвчера в 03:58

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM03:58

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета04:43
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Кино

Появились кадры «Аи и ведьмы», первого 3D-мультфильма студии Ghibli

Афиша Daily 06:18
Футбол

«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро

В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Политика

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
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Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
Инфорос 17 июня в 09:53
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Футбол

«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»

«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Культура

Скончался актер Василий Стоноженко

Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
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Общество

Калининградская область готова к смягчению ограничений

Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Политика

Путин: ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем

Ряд системных проблем выявил разлив дизтоплива в Норильске, считает президент России Владимир Путин.
Вести.Ru 08:53
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС 08:58
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Lenta.ru 08:38
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Газета.Ru 07:05
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

RT на русском вчера в 19:29
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Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

Военное дело 01:07
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Технологии

Google Chrome перестанет потреблять много ОЗУ в Windows 10

Популярный браузер Google Chrome известен среди пользователей одним из своих главных недостатков – неумеренным аппетитом к оперативной памяти.
Актуальные Новости 01:42
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Политика

Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию

Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
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