Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

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Кино Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды. 72

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 31

Общество Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). 4K

Футбол «Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи» «Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

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Общество Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport. 281

Общество Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 25

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,1K

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 803

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