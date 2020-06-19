Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
По мнению депутата Натальи Поклонской, пресса намеренно стала раздувать скандал в связи с захватом уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
Инфорос 17 июня в 09:53
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Культура
Скончался актер Василий Стоноженко
Заслуженный артист России, актер Василий Стоноженко скончался в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба Союза театральных деятелей РФ со ссылкой на председателя организации Александра Калягина.
Rambler News Service 07:26
Общество
Калининградская область готова к смягчению ограничений
Калининградская область готова ко второму этапу смягчения ограничений из-за коронавируса, который позволит открыть летние кафе и спортивные секции, соответствующее обращение направлено в федеральный Роспотребнадзор, сообщил журналистам в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
РИА Новости 09:26
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Политика
Путин: ЧП в Норильске выявило ряд системных проблем
Ряд системных проблем выявил разлив дизтоплива в Норильске, считает президент России Владимир Путин.
Вести.Ru 08:53
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Lenta.ru 08:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Игры
Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом
Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
The GEEK 06:02
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Армия и оружие
ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя
Военное дело 01:07
Технологии
Google Chrome перестанет потреблять много ОЗУ в Windows 10
Популярный браузер Google Chrome известен среди пользователей одним из своих главных недостатков – неумеренным аппетитом к оперативной памяти.
Актуальные Новости 01:42
Политика
Путин обратится к нации по поправкам в Конституцию
Владимир Путин может обратиться к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию.
ТВ Центр вчера в 02:39
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56