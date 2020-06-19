Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Гаджеты
IPhone 12 получат новейший 5G-модем Snapdragon X60
Даже сама Qualcomm заявляла, что мы вряд ли увидим устройства с новыми модемами до следующего года, поэтому слух об его использовании в iPhone 12 стоит воспринимать с определённым скептицизмом.
3DNews вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Лолита вспомнила, как Алла Пугачева ее критиковала
Лолита подчеркнула, что Пугачева ее никогда не хватила, только критиковала. Лишь недавно она начала слышать приятные слова в свой адрес.
Uznayvse.ru 05:19
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Авто
Показали обновленный Chevrolet Colorado
Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.
Тарантас Ньюс 00:19
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле
По словам метеорологов, июль является самым дождливым месяцем в году, но пока в столице осадков ожидается меньше нормы.
Известия 05:00
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.
REGNUM 00:42
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Политика
Песков назвал печальной новостью смерть Игнатьева
Комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это, безусловно, очень печальная новость".
Российская газета 06:42
Общество
Журналиста «Дождя» вызвали в центр «Э» после сюжета о покупке голосов
Центр по противодействию экстремизму МВД по Москве (центр «Э») вызвал для дачи показаний специального корреспондента «Дождя» Антона Баева, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Коммерсантъ 05:54
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском вчера в 10:29
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:35
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Отец бойца ММА, чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, Абдулманат Нурмагомедов, вылечился от коронавируса, он чувствует себя лучше.
BetOn 03:32
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ вчера в 02:27
Авто
Haval завершила продажи двух кроссоверов в России
Компания Haval завершает кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru вчера в 06:26
Общество
За сутки в Югре выявили 259 носителей коронавируса
Ханты-Мансийск, 19 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:48
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Общество
Режим самоизоляции отменен в Калужской области
В Калужской области отменяется режим самоизоляции.
Московский Комсомолец Калуга 03:17
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53