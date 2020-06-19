Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета04:43

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

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В России в два раза упал рынок жилья

Piter.tv03:57

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26
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