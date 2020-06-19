Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Общество
Россиян предупредили о самых энергетически насыщенных солнечных лучах
В день летнего солнцестояния, 21 июня, россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Lenta.ru 18:06
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes вчера в 02:04
Армия и оружие
ВВС РФ вылетали на перехват американских бомбардировщиков
Народные новости вчера в 03:20
Экономика
Названы наиболее пострадавшие от сокращений зарплат профессии
Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
Газета.Ru 19:31
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер 04:09
Происшествия
В Астрахани задержали подозреваемую в убийстве 12-летнего сына
Тело мальчика нашли в доме его старшего брата Следственный комитет по Астраханской области задержал мать 12-летнего мальчика.
SM News 08:58
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ вчера в 01:14
Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Вальядолида» и вышел на третье место
«Атлетико» набрал 52 очка и вышел на третье место в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне не проигрывает восемь матчей кряду.
Спорт-Экспресс 17:59
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Музыка
Артур Пирожков презентовал новый трек «Перетанцуй меня»
По мнению ряда пользователей, песня «Перетанцую меня» может стать новым хитом в репертуаре Пирожкова.
NewInform 12:48
Общество
Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»
Российские эскимосы не обижаются из-за названия мороженого «эскимо».
Lenta.ru 08:28
Общество
Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
RT на русском 06:55
Шоу-бизнес
Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет
Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки. Прическа стала отражением ее буйной натуры, считают фанаты.
Народные новости вчера в 13:24
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
На западе Германии появился первый памятник Ленину
Газета.Ru 12:58
Музыка
Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
Петербургский дневник 05:44
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru 13:10
Общество
Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Piter.tv вчера в 02:06
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты 17:09
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 18 июня в 03:11
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Коммерсантъ 11:36
Общество
Италия рассказала о проникновении коронавируса в декабре 2019-го
COVID-19 обнаружили в образцах, взятых в Милане и Турине 19 декабря 2019 -го, а также в Болонье 29 января 2020-го.
Lenta.ru вчера в 07:30