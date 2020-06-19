Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В России обвалился рынок новостроек

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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

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Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новостивчера в 02:38

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газетавчера в 04:43
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