Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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В России обвалился рынок новостроек

Росбалт19 июня в 05:56

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM19 июня в 03:58

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета19 июня в 04:43

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС19 июня в 04:04

Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes19 июня в 05:55

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru19 июня в 03:26

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости19 июня в 02:38
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Здоровье

В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса

По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, есть погибший

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
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Общество

Главврачу Коммунарки присвоено звание Героя Труда России

Звание Героя Труда России присвоено главврачу инфекционной больницы в Коммунарке Денису Проценко.
Суть событий 04:11
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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо» из-за вируса

РБК вчера в 17:19
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Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 19 июня

4 258 смогли победить вирус, а 75 - скончались. По теме: За сутки в Тульской области выявили 90 случаев коронавируса.
Тульская пресса 19 июня в 04:27
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Общество

Менее тысячи случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице было выявлено 968 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 9 апреля.
Вечерняя Москва 03:46
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Армия и оружие

Российский «Пересвет» рассекретили

Lenta.ru вчера в 13:10
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Происшествия

В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом

Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:21
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Kursk.com вчера в 04:34
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Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

ТАСС вчера в 05:44
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Политика

Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, что занимается спортом или слушает музыку, когда у него есть свободное время.
РИА Новости 04:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Миннеаполисе

В Миннеаполисе (штат Миннесота) неизвестный открыл стрельбу, из-за чего пострадали 12 человек. Об этом написала городская полиция в Twitter.
Газета.Ru 04:32
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Происшествия

Обнародована запись разговора адвоката Ефремова с братом Захарова

Известия 19 июня в 08:47
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Политика

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Политика

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
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Шоу-бизнес

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

News.ru вчера в 14:35
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Общество

В Югре за сутки коронавирус выявлен у 259 человек

За минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Новости Югры 19 июня в 03:19
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Шоу-бизнес

Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун показала свое архивное фото и удивила фанатов. Черно-белый снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 19 июня в 09:08
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
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Общество

В Крыму обнаружили крупные запасы пресной воды

BFM.ru 19 июня в 19:44
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
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Политика

Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
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