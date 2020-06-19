Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
REGNUM вчера в 21:40
Армия и оружие
Россия подняла истребители на перехват американских бомбардировщиков
Российские ВВС подняли несколько истребителей для перехвата американских бомбардировщиков B-52H в районе Охотского моря.
РБК 03:15
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррумпированные регионы России
Наиболее высокий уровень коррупции зафиксирован в Мордовии, Чувашии и Камчатском крае, а также в Архангельской, Брянской, Магаданской, Новгородской, Оренбургской, Саратовской и Тюменской областях, указано в докладе.
Газета.Ru 17 июня в 20:37
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол
«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию
Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Технологии
Дуров предложил устанавливать приложения в обход Apple и Google
Для решения проблемы "злоупотребления Apple монопольным положением на рынке" основатель Telegram предложил пользователям устанавливать приложения через альтернативные магазины приложений или напрямую.
Инфорос вчера в 04:30
Общество
Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты
Российские школьники получат аттестат без экзаменов По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.
Национальная служба новостей вчера в 14:59
Происшествия
В Пермском крае продолжают умирать пациенты от коронавируса
За минувшие сутки в Пермском крае скончались три жителя с диагнозом COVID-19.
Город342 03:11
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Авто
Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега
Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
Car.ru 17 июня в 04:07
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Общество
В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители
Компания 17 июня в 05:21
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для путешествий по России в июле
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на билеты на июль и составил рейтинг самых дешевых российских направлений, куда можно отправиться на отдых.
Комсомольская правда 01:29
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы первых дней Великой Отечественной
Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
REGNUM 02:09
Авто
Ford оснастит автопилотом электрокроссовер Ford Mustang
Первая полностью электрическая модель со значком Mustang предлагает мощность от 266 до 459 лошадиных сил с электрическим пробегом 380 — 480 км в зависимости от размера аккумулятора и мощности силовой установки.
SpeedMe вчера в 07:52
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Футбол
Тедеско: «Спартак» хочет дать шанс молодым игрокам
Московский футбольный клуб "Спартак" хочет дать шанс проявить себя молодым игрокам, заявил главный тренер команды Доменико Тедеско.
РИА Новости 04:16
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины обстреляли окрестности Горловки
ВСУ в очередной раз обстреляли окрестности Горловки. Огонь велся из минометов калибром в 82 и 120 миллиметров.
ANNA-News 03:51
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
Москва, 19 июня 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 7972 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Здоровье
В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса
Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.
Вести.Севастополь 03:18