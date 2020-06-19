Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Армия и оружие
Северная Корея пригрозила уничтожить США
Деловое.ТВ 06:33
Футбол
Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды»
Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.
Горобзор.ру 14:09
Футбол
Футболист «Спартака» Тиль получил травму в матче с «Арсеналом»
Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что полузащитник команды Гус Тиль получил мышечную травму в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» и в ближайшее время пройдёт медобследование.
RT на русском 13:54
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой
Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
Общество
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер
Обновление: Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, рассказала заместитель главврача центра имени Алмазова Раиса Конашкова.
Snob.ru 18 июня в 15:46
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК 06:29
Здоровье
Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье
Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва 13:33
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована с коронавирусом
Paparazzi.ru 15:03
Происшествия
Появилось видео с места смертельной аварии на Черняховского
Появилось видео с места смертельной аварии на перекрестке Черняховского и Пролетарской.
Каскад 12:58
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Калужской области
В результате столкновения двух автомобилей в поселке Детчино Калужской области погибли три человека, еще трое пострадали.
Известия 04:48
Шоу-бизнес
Режиссер Сергеев обвинил Ефремова в избиении женщин
Политическая Экспертиза 03:51
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июле
Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации.
SMINEWS в Иванове вчера в 20:23
Здоровье
Большинство новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Пациенты с коронавирусом выявлены в 21 городе и районе Ростовской области. Лидерами по количеству за сутки стали Ростов — 40 и Шахты — 35.
Блокнот Ростов-на-Дону 18 июня в 03:50
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке корабля нового поколения "Орел", сообщается на сайте Роскосмоса.
РИА Новости 14:35
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru вчера в 10:24
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Футбол
Семак — о коронавирусе в РПЛ: «Нужно было четко прописать, что такое контактные лица»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак призвал внести ясность в моменты, связанные с обнаружением у футболистов команд РПЛ коронавируса.
Sport24.ru 15:26
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости 15:20