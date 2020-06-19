Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Футбол Уткин нашел возмутительное упущение при рестарте РПЛ Известный журналист Василий Уткин высказал негодование по поводу множества товарищеских матчей, которые проводили клубы Российской Премьер-Лиги накануне рестарта чемпионата.

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