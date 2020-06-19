Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Футбол
Уткин нашел возмутительное упущение при рестарте РПЛ
Известный журналист Василий Уткин высказал негодование по поводу множества товарищеских матчей, которые проводили клубы Российской Премьер-Лиги накануне рестарта чемпионата.
ProstoProSport 12:03
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Происшествия
В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание
Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:17
Футбол
«Сочи» сыграет основным составом против «Ростова»
«Сочи» и «Ростов» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 12:06
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Армия и оружие
Военные завершают насыпь для железной дороги под Мурманском
Военные железнодорожники завершают отсыпку насыпи для железнодорожного полотна.
Северпост вчера в 11:18
Футбол
Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Metaratings 09:46
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт вчера в 05:22
Здоровье
Китайские вирусологи: Антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления
Оказалось, что антитела к COVID-19 исчезают после выздоровления.
Дни24 вчера в 03:50
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Общество
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Экономика
Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Нерабочий апрель не стал дном кризиса с точки зрения нескольких экономических показателей, опубликованных сегодня Росстатом.
РБК 12:03
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья.
Коммерсантъ 05:16
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Общество
ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса
Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод
РИА Новости 06:58
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Наука
Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты
Исследователи приводят в пример в этой связи империю Инков, Древний Египет и полинезийские общества на Гавайях.
Популярная механика вчера в 06:37