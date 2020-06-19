Экономика
ЮгополисРынок жилья в России обвалился вдвое
По данным Росреестра, в мае почти в два раза просел рынок новостроек. Год ранее в этот же период в стране регистрировалось 66,3 тысячи договоров долевого участия, а в 2020 году — только 35,5 тысячи. Спрос на вторичное жилье за месяц в годовой динамике упал на 22% — до 182,7 тысячи сделок.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Политика
Трамп ответил на слухи о наличии у него болезни Паркинсона
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в городе Талса (штат Оклахома) прокомментировал распространенные СМИ сообщения о том, что него может быть болезнь Паркинсона.
Российская газета 01:13
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Здоровье
8 продуктов, которые помогают похудеть: разбираемся с диетологом
В компании диетолога разбираем популярные и совершенно внезапные продукты, которые помогут сбросить лишнее.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 16:05
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Газета.Ru вчера в 16:20
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru вчера в 12:44
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о желании родственников Захарова «заработать»
Rambler News Service вчера в 02:09
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Общество
Названы причины, по которым могут запретить выезд за рубеж
Выезд за рубеж могут запретить, как правило, за долги и невыполнение требований неимущественного характера.
Online47.ru вчера в 20:17
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Политика
Трамп намерен ввести ограничения на рабочие визы в США
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение о введении ограничений для рабочих виз для иностранцев.
Газета.Ru 00:22
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru вчера в 13:10
Музыка
BTS покорили рекорд Майкла Джексона
На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
Popcake 01:00
Футбол
Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
Metaratings вчера в 10:52
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Футбол
АЕК Карреры ушел от поражения в матче с «Арисом»
АЕК сыграл вничью с «Арисом» в матче 29-го тура чемпионата Греции. В начале второго тайма гости вышли вперед.
Матч ТВ вчера в 16:33
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском вчера в 10:49
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Общество
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия 00:03
Армия и оружие
Начальник Генштаба Греции пообещал «сжечь» вторгшихся в страну
Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и "сжечь" того, кто вторгнется в страну.
РИА Новости вчера в 15:20