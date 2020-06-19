Экономика

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По данным Росреестра, в мае почти в два раза просел рынок новостроек. Год ранее в этот же период в стране регистрировалось 66,3 тысячи договоров долевого участия, а в 2020 году — только 35,5 тысячи. Спрос на вторичное жилье за месяц в годовой динамике упал на 22% — до 182,7 тысячи сделок.
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В России обвалился рынок новостроек

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