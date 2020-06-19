Экономика
РИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Политика
Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты
Президент России Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка к Конституции будет принята.
Коммерсантъ 07:42
Футбол
РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо»
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесён на 19 июля.
RT на русском 07:35
Политика
Путин рассказал о занятиях в свободное время
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, чем занимается в свободное время.
Известия 05:44
Экономика
Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США
Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 08:50
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС вчера в 11:55
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Футбол
«Ливерпуль» уверенно победит «Эвертон» в 30-м туре АПЛ
Матч 30-го тура АПЛ «Эвертон» - «Ливерпуль» начнется в 21:00, судить мерсисайдское дерби будет Майк Дин, встреча пройдет без присутствия зрителей на трибунах.
ODDS.ru 03:23
Происшествия
Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез
Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Наука
Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера
«Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.
HotGeo вчера в 05:05
Общество
Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Известия вчера в 02:43
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси
Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
Интерфакс 05:08
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета 07:44
Политика
Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне
Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
RT на русском 04:47
Футбол
Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»
Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 04:22
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com вчера в 14:13
Футбол
Путин уверен, что наследие крупных турниров в РФ будет эффективно использоваться
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфраструктура крупных международных спортивных турниров, прошедших в России в последние годы, будет использоваться эффективно.
Матч ТВ 07:49
Футбол
«Десна» — «Заря»: сколько забьют соперники?
Предлагаем прогноз на матч «Десна» — «Заря», который пройдет 21 июня.
Все про Спорт ру вчера в 22:08
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе
В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
РБК 06:54
Игры
Культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%
За 348 рублей, вместо прежних 1393, можно приобрести Resident Evil HD Remaster.
Ferra 19 июня в 04:18
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч
По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
Украина.ру вчера в 03:01