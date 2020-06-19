Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes19 июня в 05:55

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета19 июня в 04:43

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости19 июня в 02:38

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM19 июня в 03:58

В России в два раза упал рынок жилья

Piter.tv19 июня в 03:57

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru19 июня в 03:26

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС19 июня в 04:04
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РФС официально объявил о переносе матча «Краснодара» и «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Динамо» перенесён на 19 июля.
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Путин рассказал о занятиях в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, чем занимается в свободное время.
Известия 05:44
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Эксперты Sohu прокомментировали маневр России на фоне распродажи Китаем госдолга США

Ход российских властей стал очень неожиданным на фоне продажи гособлигаций США крупнейшими иностранными держателями американского госдолга, считают обозреватели китайского издания Sohu.
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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

BFM.ru 07:15
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Происшествия

В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа

"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
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Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Футбол

«Ливерпуль» уверенно победит «Эвертон» в 30-м туре АПЛ

Матч 30-го тура АПЛ «Эвертон» - «Ливерпуль» начнется в 21:00, судить мерсисайдское дерби будет Майк Дин, встреча пройдет без присутствия зрителей на трибунах.
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Верзилов из Pussy Riot написал о взломе своей квартиры и исчез

Активист сообщил об этом изданию, после чего исчез. Отмечается, что в 7:16 по московскому времени Верзилов написал: «У меня дверь ломают».
Lenta.ru 05:12
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
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Окаменевший «мяч» из Антарктиды оказался яйцом древнего ящера

«Мяч» находился в скальной породе, возраст которой 68 млн лет. Исследователи утверждают — это яйцо древнего ящера.
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Общество

Михаил Жванецкий пожаловался на очень плохое самочувствие

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал газете "Собеседник" о плохом самочувствии.
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
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Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

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Кино

Мультфильм Андрея Хржановского получил приз на фестивале в Анси

Главный приз фестиваля Анси достался мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary).
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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

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Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
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Путин оценил заявления Зеленского о Великой Отечественной войне

Российский лидер Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
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Борис Ротенберг: «„Сочи“ не мог не забивать столько мячей, сколько забил»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался по поводу матча с «Ростовом» в 23-м туре Премьер-лиги.
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В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Путин уверен, что наследие крупных турниров в РФ будет эффективно использоваться

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инфраструктура крупных международных спортивных турниров, прошедших в России в последние годы, будет использоваться эффективно.
Матч ТВ 07:49
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«Десна» — «Заря»: сколько забьют соперники?

Предлагаем прогноз на матч «Десна» — «Заря», который пройдет 21 июня.
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Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе

В результате стрельбы в Миннеаполисе (штат Миннесота) погиб один человек, еще 11 получили ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
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Культовая серия игр Resident Evil продается со скидками до 80%

За 348 рублей, вместо прежних 1393, можно приобрести Resident Evil HD Remaster.
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч

По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
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