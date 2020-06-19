Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Рынок новостроек в мае рухнул в два раза

BFM.ru04:14

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM03:58

В России в два раза упал рынок жилья

Piter.tv03:57

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26

В России падает спрос на новостройки

ГЛАС.RU04:05
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Экономика

Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки

Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Футбол

Карпин: не знаю, кто будет играть с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин заявил РИА Новости, что он не знает, кто будет играть в его команде в предстоящем гостевом матче чемпионата России с "Сочи".
РИА Новости 04:05
Общество

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Политика

Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР

Заявление президента Украины Владимира Зеленского, поставившего СССР в один ряд с фашистской Германией, негативно скажется на российско-украинских отношениях.
РБК вчера в 18:48
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
1,9K
Здоровье

В Крыму подтверждены 15 новых случаев коронавируса

Всего на территории республики коронавирусной инфекцией заболели 590 человек, 392 выздоровели, 18 умерли.
Вести.Севастополь 03:18
Политика

Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Кино

Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

Evo-rus.com вчера в 05:44
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

Взгляд.ру 02:21
Общество

На Алтае продлили до 2 июля запрет на работу туристических объектов

Горно-Алтайск, 19 июня 2020, 10:24 — REGNUM Туристическим объектам в Республике Алтай запрещено работать до 2 июля в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
REGNUM 03:24
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Здоровье

Где выявлены новые заболевшие коронавирусом в Самарской области

Всего по состоянию на 19 июня коронавирус выявлен у 4183 жителей Самарской области, из них 53 скончались, а 2110 - уже выздоровели.
SamRU.ru 03:58
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Происшествия

Петербуржцы сняли, как из-за переполненных ливневок вышвыривает крышки люков и что делать, если улица превратилась в канал

Крышка люка подлетела на несколько метров под напором воды, которая скопилась во время грозы в канализационной системе.
Фонтанка.Ру вчера в 17:45
Культура

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву

Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.
Областная газета 04:01
Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
4,1K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
6K
Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
2,7K
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции

Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
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Единоборства

Фанаты назвали девушку-бойца самой сексуальной в MMA после фото в бикини

Lenta.ru 03:05
Происшествия

Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет России в четверг, 18 июня, возбудил уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове в октябре прошлого года.
Известия вчера в 21:32
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС вчера в 16:52
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Здоровье

Минздрав одобрил инициативы «Единой России» о новых льготах для врачей

В ходе встречи Минздрав поддержал предложения партии о новых льготах для врачей.
ФедералПресс вчера в 06:07
1
Здоровье

В Амурской области у 224 больных коронавирус осложнился пневмонией

Как пневмония заболевание протекает в 40% - 224 случая. Отмечается рост заболеваний, протекающих в виде ОРВИ - 43%.
Телепорт 03:05
Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Общество

Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
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Гаджеты

Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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