Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

REGNUM03:58

Продажи новостроек в России в мае обрушились вдвое

Forbes05:55

Число договоров долевого участия в мае сократилось почти вдвое

Российская газета04:43

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

ТАСС04:04

В России обвалился рынок новостроек

Росбалт05:56

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

РИА Новости02:38

Российский рынок жилья обвалился вдвое

Lenta.ru03:26
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Общество

Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса

Американская корпорация Apple намерена опять закрыть ряд своих магазинов в нескольких штатах из-за того, что на их территории после отмены части санитарных мер снова быстро растет число заразившихся новым коронавирусом.
ТАСС 13:08
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

Возможность введения повышенной ставки НДФЛ для россиян с высокими доходами обсуждают в правительстве, пишет газета «Известия».
Псковское агентство информации 17 июня в 14:07
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Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
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Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
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Общество

Игру Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно и навсегда

Российская газета 10:41
Общество

В Свердловской области сняли ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что отменил ограничения на продажу алкоголя.
Газета.Ru 12:39
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Здоровье

Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов

Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Общество

Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность

В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
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Футбол

Сочи — Ростов 4:1 (1-й тайм)

На 27-й минуте встречи Заболотный ударом с точки отправил мяч в угол ворот, но голкипер «Ростова» Денис Попов в прыжке среагировал на удар.
Чемпионат 13:33
Игры

Выход Cyberpunk 2077 перенесли на ноябрь

Выход игры Cyberpunk 2077 снова перенесли и теперь на 19 ноября. Об этом заявили разработчики в официальном твиттере проекта.
The GEEK вчера в 16:39
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Политика

Четвертый претендент на пост президента Белоруссии снялся с выборов

Председатель оппозиционного движения "За Свободу" Юрий Губаревич заявил, что прекращает свое участие в кампании по выборам президента Белоруссии.
РИА Новости 11:09
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
5,8K
Политика

Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

Популярнейший российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
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Авто

Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков

Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 04:58
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Газета.Ru вчера в 14:10
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Спорт

Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для экс-главы ВФЛА

Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва по делу о коррупции и получении взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
News.ru вчера в 04:11
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Финансы

Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
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Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
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Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Общество

В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Шоу-бизнес

Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

Popcake 04:39
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Общество

Глава Крыма извинился перед россиянами и призвал их ехать на курорт

Глава Крыма извинился перед туристами за режим обсервации, ранее действовавший на полуострове, и пригласил их приехать на курорт.
Lenta.ru 12:30
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Экономика

Минэкономразвития оценивает падение ВВП России в мае в 10,9%

По данным Минэкономразвития, численность занятого населения с исключением сезонного фактора в мае снизилась на 248,1 тыс. человек, в годовом выражении снижение ускорилось до -2,1% после -1,6% в апреле.
ТАСС 13:03
Общество

В Оренбургской области отменили режим самоизоляции

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отменил режим самоизоляции в регионе, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 13:17
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