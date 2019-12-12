Финансы
Finam.RuРынок предпримет попытки дальнейшего роста
Аналогичное поведение демонстрирует и российский рынок. Большинство на рынке сформировало общие ожидания того, что на пятничном заседании ЦБ РФ снизит ключевую ставку, как минимум, на 25 базисных пункта.
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С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
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Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса.
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В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
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Моряки-черноморцы открыли четыре острова в Индийском океане
Тонкой, едва заметной линией, экипаж гидрографического судна «Донузлав» очертил сразу четыре ранее не известных участка суши.
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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
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Экономист увидела в санкциях против России причину снижения неравенства
Автор статьи отмечает, что такой результат является парадоксальным, поскольку предыдущие исследования других экономистов показали, что санкции скорее увеличивают неравенство в той стране, против которой они введены.
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Депутаты Госдумы в третьем — окончательном — чтении приняли сегодня законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты.
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Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
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Geely привезет в Россию два кроссовера
В 2020 году на отечественный рынок выйдут как минимум два автомобиля китайского бренда.
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Происшествия
В страшном ДТП в Архаринском районе погиб человек
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, ДТП случилось на 1 842-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск.
Гаджеты
Windows 10 научилась принимать звонки со смартфонов
В сети появилась информация о том, что Microsoft обновила собственное приложение Your Phone на Windows 10 — теперь программа позволяет синхронизировать компьютер со смартфоном, чтобы в дальнейшем использовать устройство на Windows 10 для принятия и совершения звонков.
Политика
Джон Салливан стал новым послом США в России
Сенат США утвердил кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на должность посла в РФ. Заседание верхней палаты транслирует канал C-Span.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2
Ранее глава австрийского нефтегазового концерна OMV и президент Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Райнер Зеле выразил мнение, что Германия и ЕС должны ответить контрмерами на возможные санкции против газопровода "Северный поток — 2" со стороны США, так как на кону стоит энергетическая независимость Европы.
Происшествия
В Новой Зеландии расследуют гибель людей из-за извержения вулкана
Полиция Новой Зеландии проведет уголовное расследование обстоятельств извержения вулкана острове Уайт-Айленд, в результате которого погибли пять человек, сообщил во вторник на пресс-конференции представитель полиции страны Джон Тимс.
Политика
Саммит ЕС достиг соглашения по климату
Главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по климатическим изменениям, однако одна страна сообщества отказалась пока присоединиться к нему.
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У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp.
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Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в Лиге Европы
Московский ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы выездной победой в Барселоне над местным "Эспаньолом" с результатом 1:0. Единственный мяч на 84 минуте забил полузащитник армейцев Никола Влашич.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Владивостоке
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
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ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса у «Васко да Гама» за 4,8 млн евро
Как пишет в твиттере журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт, московский клуб не использовал опцию выкупа 20-летнего вингера за 4,8 млн евро.