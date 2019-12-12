Финансы

Finam.RuFinam.RuРынок предпримет попытки дальнейшего роста

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Аналогичное поведение демонстрирует и российский рынок. Большинство на рынке сформировало общие ожидания того, что на пятничном заседании ЦБ РФ снизит ключевую ставку, как минимум, на 25 базисных пункта.
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Акции «МосБиржи» - фаворит в финансовом секторе

Finam.Ru12:05

Утренний обзор рынка акций 12.12.2019 Ждём от рынка попытки дальнейшего роста

Глас Народа01:26

Бумаги роста

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