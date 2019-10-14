По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.

Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

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