Экономика

Газета.RuГазета.RuРынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

По их данным, к заявленному времени рынок робототехники вырастет благодаря инвестициям почти в два раза.
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К 2024 году российский рынок робототехники вырастет почти вдвое

Журналистская правда10:59

В России вдвое возрастет рынок робототехники в 2024 году

Политическая Экспертиза06:14

Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

Бизнес.Ру08:23

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Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей

RT на русском06:40

Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

Газета.Ru10:01

Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

РИА Новости02:26
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