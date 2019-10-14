Экономика

Бизнес.РуБизнес.РуРынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

Минкомсвязи прогнозирует, что рынок робототехники и сенсорики к 2024 вырастет в 2 раза с 10 млрд. рублей до 17,4 млрд. рублей.
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Рынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое

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Российской робототехнике предсказали бурный рост

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Минкомсвязь: рынок робототехники в России в 2024 году вырастет вдвое

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В России вдвое возрастет рынок робототехники в 2024 году

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Газета.Ru04:04

Рынок робототехники в России может вырасти до 17,4 млрд рублей

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