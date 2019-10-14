Экономика
Бизнес.РуРынок робототехники в России к 2024 году вырастет вдвое
Минкомсвязи прогнозирует, что рынок робототехники и сенсорики к 2024 вырастет в 2 раза с 10 млрд. рублей до 17,4 млрд. рублей.
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Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Газета.Ru 06:28
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском 12 октября в 17:37
Политика
Премьера Украины требуют отправить в отставку
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Вести.Ru 08:28
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой рассказал о том, как ее преследовал маньяк
Режиссер и бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о том, как в годы супружества с примадонной певицу преследовал маньяк-убийца.
Культуромания 08:30
Политика
Стало известно, за что Россию не любят в мире
В "негатив" ушли рассказы о злодействах России во внешнем мире, преступлениях государства против граждан в самой России и преступлениях самих граждан.
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
В коллективе «Уральских пельменей» официально подтвердили уход Юлии Михалковой, одной из главных звезд юмористического шоу.
ТК Звезда 12 октября в 11:50
Политика
Маргарита Симоньян прокомментировала твит Дональда Трампа
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян высказалась о посте президента США Дональда Трампа, который процитировал ведущего радио Sputnik.
Город55.ру 08:58
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Культура
Умерла 25-летняя звезда K-pop Солли
Издание Japantimes, ссылаясь на сведения правоохранительных структур, распространило информацию о том, что экс-участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, была найдена мертвой в своем доме.
Журналистская правда 08:33
Происшествия
В московском метро задымилась станция «Выставочная»
Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.
Вести.Ru 05:57
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Происшествия
Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:41
Экономика
Холдинг Рустама Тарико начал производство шотландского виски
Алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико запустил производство своего первого шотландского виски Darrow.
Коммерсантъ 03:12
Экономика
Медведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
Интерфакс 08:32
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Единоборства
Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
RuNews24.ru вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Lenta.ru 08:05
Политика
В Кремле оценили слова Суркова о «путинизме»
Песков согласился с Сурковым в том, что 20 лет нахождения Владимира Путина в должности президента и премьера — это «важные годы в истории страны и развития всего мира».
РБК 06:34
Музыка
Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой
В апреле 2017 года Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" как "враг Украины" после того, как годом ранее группа "Ленинград" выступила с концертом в Крыму.
Вести.Ru вчера в 15:15
Политика
Евросоюз продлил санкции против россиян по «делу Скрипалей»
Евросоюз продлил на год санкции по химическому оружию, включая ограничительные меры в отношении четырех россиян по «делу Скрипалей».
Известия 03:17
Политика
«Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии
«Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.
Lenta.ru 08:46