с чего всё началось

Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года). Соответствующий документ опубликован на сайте Минкомсвязи.

Рынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей

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Происшествия Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

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