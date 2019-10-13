Экономика
Газета.RuРынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей
Как отмечается в документы среднегодовые темпы роста в России за указанный период составит 10%. Эксперты рассчитывают, что использование российской робототехники на мировом рынке вырастит с 16 в 2019 году до 80 или более в 2024 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об отношении России к расширению операции Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона положительно относится к распространению операции Турции «Источник мира» на сирийский город Кобани.
RT на русском 05:01
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Общество
В Екатеринбурге назвали предварительные итоги опроса по храму
В рамках опроса о месте строительства храма в Екатеринбурге после подсчёта голосов жителей четырёх районов лидирует площадка в центре города на месте бывшего приборостроительного завода.
RT на русском 03:42
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Политика
В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове
Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
Политика
На парламентских выборах в Польше лидирует партия Качиньского
На очередных парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского.
Московский Комсомолец вчера в 15:43
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Гаджеты
Игровой монитор Eve Spectrum — плод коллективного разума
В результате монитор Eve Spectrum, который должен появиться на рынке во втором квартале 2020 года, получил панель Nano IPS — такую же, как в модели LG 27GL850.
iXBT.com 04:55
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Политика
Путин отправится в Саудовскую Аравию и встретится с Королём
Передает корреспондент The Moscow Post. В понедельник российский лидер Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию.
The Moscow Post 02:01
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Общество
В России отключили аналоговое телевидение
В России завершился четвертый этап перехода от аналогового вещания к цифровому.
Lenta.ru вчера в 17:05
Происшествия
Госдума опрашивает россиян о возвращении смертной казни
Госдума на своей странице в соцсети "ВКонтакте" решила узнать мнение россиян о возвращении смертной казни.
Ruposters.ru 11 октября в 09:32
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Зеленский почтил память погибших в Донбассе военных
РИА Новости 03:46
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37
Кино
Первая «Матрица» выходит в повторный прокат в России
Life.ru вчера в 21:42
Политика
Евросоюз продлил санкции против России за инцидент в Солсбери
Совет Евросоюза до 16 октября 2020 года продлил санкции, введенные за применение и распространение химического оружия.
Коммерсантъ 03:29
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Хоккей
Петр Чех дебютировал в хоккее с победы
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
Спорт день за днем вчера в 16:51
Армия и оружие
В предназначенных для «сдерживания» РФ норвежских F-35 нашли изъян
Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии оказался недостаточно надежным, пишет Defense News.
Газета.Ru 04:48
Общество
Роструд напомнил порядок оплаты за работу в праздники
Как отметили в ведомстве, привлекать к работе в выходные и праздничные дни можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника.
РБК 01:27
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Здоровье
В России выросла смертность от отравлений алкоголем
С начала года в России на 14% увеличилось количество смертей от отравлений алкоголем - об этом заявили в Минздраве.
Газета.Ru 03:45
Армия и оружие
Украинские военные заявили о срыве разведения сил в Золотом
В украинском штабе Операции объединенных сил (ООС) заявили, что ополченцы якобы сорвали процесс разведения сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:54
Общество
Лавров рассказал о своем случайном поступлении в МГИМО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в молодости случайно поступил в МГИМО, планировал учиться в Московский инженерно-физический институт (МИФИ).
Газета.Ru 02:59