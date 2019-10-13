Экономика

Газета.RuГазета.RuРынок робототехники в России вырастет до 17,5 млрд рублей

Рынок робототехники и сенсорики увеличится до 17,4 млрд рублей (на 7,4 млрд больше 2019 года). Соответствующий документ опубликован на сайте Минкомсвязи.
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Россия может потратить 390 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта

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Развитие искусственного интеллекта и роботов оценили более чем в ₽1 трлн

РБК02:00

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РИА Новости02:26
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Наука

Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком

Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в ранее подконтрольный курдам город Табка

Сирийская правительственная армия вошла в город Табка в провинции Ракка.
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В Японии усомнились в способности систем ПРО страны сбить «Искандеры»

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Сын экс-судьи с другом проломили череп знакомому в Красноярске

Сын адвоката и бывшего судьи со своим другом убили знакомого в его доме.
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Футбол

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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес приступил к тренировкам без ограничений.
Sport24.ru 02:57
Политика

Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Здоровье

Смертность в России от отравления алкоголем выросла

Минздрав комментирует публикацию о росте смертности из-за отравлений алкоголем, согласно данным Росстата, на 14% (всего умерло 6000 человек) за текущий год.
Интерфакс вчера в 16:50
Здоровье

Названы 5 продуктов, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

О каких проблемах со здоровьем может говорить тяга к определенной еде, читайте в нашем материале.
Волга-Медиа вчера в 13:04
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Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 11 октября в 12:47
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто

Крымский грузовой электрокар прошел испытания в аэропорту Симферополь

Разработанный на крымском предприятии грузовой электрокар прошел испытания в международном аэропорту Симферополь.
ИА Крыминформ 03:14
Экономика

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020-2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Армия и оружие

Путин объяснил уникальность гиперзвукового оружия России

РЕН ТВ вчера в 12:51
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Улан-Удэ

ТАСС 01:52
Политика

ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери

Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
RT на русском 04:31
Политика

National Interest: США помогли России укрепить экономику

США помогли укрепить российскую экономику, пишет National Interest.
Аргументы и Факты вчера в 00:40
Политика

В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций

Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru 04:44
Происшествия

В Нижневартовске бультерьер напал на детей

Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
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Религия

Православные христиане празднуют Покров

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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

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Азиза призналась в романе с Абдуловым

Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ вчера в 15:50
Политика

Сурков объяснил необходимость исследования путинизма

Старт проекта прокомментировал помощник президента России Владислав Сурков, указавший на ценность начинания как попытки осмыслить политическое настоящее.
РБК 04:19
Общество

Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия

Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области

По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
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Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

Дана Борисова, которая сама прошла курс реабилитации, в программе «Звезды сошлись» призналась, что давно заподозрила у Бочкаревой пагубную зависимость и даже предлагала ей помощь в решении проблемы, но актриса проигнорировала советы телеведущей.
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Арабская компания купит половину ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Peterburg2.ru 04:33
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Онколог прокомментировал слухи о скорой смерти Заворотнюк

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Боксер Дэй находится в крайне критическом состоянии после нокаута

Sport24.ru 03:58
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В России отключили аналоговое телевидение

Lenta.ru вчера в 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
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