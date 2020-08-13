Американские рынки акций завершили торги без единой динамики

Акции Cisco Systems Inc. по итогам торгов подешевели на 11,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль на 19% в 4-м квартале 2020 финансового года, однако выручка упала на 9%. Компания также объявила, что финансовый директор Cisco Келли Крамер планирует уйти в отставку после того, как будет найден преемник.