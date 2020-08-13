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Российская газета
Российская газета

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Падение продаж предметов роскоши в 2020 году по самому оптимистичному сценарию составит 35-45%, говорится в исследовании международной консалтинговой компании BCG. Восстановление рынка будет идти постепенно.В источнике
С чего всё началось
РБК

Коронавирус усилил онлайн-продажи на рынке роскоши

После снятия всех ограничений многие россияне будут склонны вернуться в магазины: по данным BCG, лишь 3,7% отечественных потребителей готовы положиться исключительно на онлайн-покупки, а 14,3% покупателей роскоши полностью откажутся от онлайн в пользу офлайн-магазинов.
РБК17:00
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URA.Ru

Рынок роскоши из-за пандемии переходит в секонд-хенд

URA.Ru21:24
Телеканал 360°

Потребители роскоши стали больше покупать онлайн из-за вируса

Телеканал 360°21:00
Российская газета

Продажи предметов роскоши в России могут сократиться до 45%

Российская газета17:01
ТАСС

Исследование: продажи предметов роскоши в мире могут упасть на 35-45%

ТАСС17:11
Коммерсантъ

Кризис прервал десятилетний рост рынка роскоши

Коммерсантъ17:01
REGNUM

Эксперты прогнозируют спад в продажах предметов роскоши в мире

REGNUM18:13
РБК

Коронавирус усилил онлайн-продажи на рынке роскоши

РБК17:00

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Американские рынки акций завершили торги без единой динамики

Акции Cisco Systems Inc. по итогам торгов подешевели на 11,2%. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль на 19% в 4-м квартале 2020 финансового года, однако выручка упала на 9%. Компания также объявила, что финансовый директор Cisco Келли Крамер планирует уйти в отставку после того, как будет найден преемник.
Финмаркет01:24

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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