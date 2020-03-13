Финансы

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРынок российских акций корректируется после обвала

На открытии торгов к 10:02 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 1,15 процента, а индекс РТС – более чем на 2 процента. Вчера в России, как и в ряде других стран, наблюдался обвал рынка акций.
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Рынок акций РФ корректируется вверх после обвала

ПРАЙМвчера в 03:22

Рынок российских акций корректируется вверх после обвала

News.ru11 марта в 03:23

Российские рынки акций демонстрируют восстановление после обвала

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Рынок российских акций корректируется после обвала

Московский Комсомолецвчера в 03:40

Исправляются. Российский рынок акций корректируется после обвала

Радио Sputnikвчера в 03:30
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено вчера в 23:49, Ашберн

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Комсомольская правда вчера в 16:25
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Отец Холанна ответил на насмешки «ПСЖ» над сыном

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Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта.
Metaratings вчера в 16:28
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Не рейв: Little Big презентует песню для Евровидения

Композицию, с которой Little Big выступят на Евровидении в мае 2020-го, группа представит в программе «Вечерний Ургант».
СоцИнформБюро 12 марта в 08:37
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Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК вчера в 23:11
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 12 марта в 09:43
Гаджеты

Процессор Core i9-10900T потребляет в 3,5 раза больше заявленного TDP

Невысокая базовая частота обусловлена тем, что, как и другие процессоры Core T-серии, новый Core i9-10900T будет обладать уровнем TDP всего в 35 Вт, что сделало бы его отличным выбором для компактных, но производительных систем.
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Общество

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости дезинфицировать гаджеты

В связи с угрозой эпидемии COVID-19 гаджеты необходимо регулярно дезинфицировать, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 11:29
Политика

Индонезия отказалась от российских истребителей из-за угроз США

Индонезия отказалась покупать российские истребители Су-35 из-за угроз санкций со стороны США.
Lenta.ru 12 марта в 12:45
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Конфискованные у коррупционеров деньги направили на выплату пенсий

Минфин России направил конфискованные в рамках коррупционных дел деньги на выплату страховых пенсий, сообщается в проекте итогового доклада министерства.
Взгляд.ру вчера в 08:35
Гаджеты

Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество

Россия и Китай рассматривают создание совместной базы на Луне

Известия вчера в 21:25
Общество

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 12 марта в 10:00
Общество

В РСТ предрекают массовое банкротство российских туроператоров

Москва, 14 марта 2020, 00:15 — REGNUM В Российском союзе туристической индустрии (РСТ) опасаются, что ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза повлечет за собой массовые банкротства туроператоров и уход компаний с этого рынка.
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Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Инфорос вчера в 10:24
Путешествия

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за путевки

Ростуризм уточнил порядок возврата денег за туристические путевки на фоне распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:11
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Здоровье

Спекуляция на масках. Почти 180 саратовцев проверены на коронавирус

178 жителей Саратовской области проверены на предмет коронавируса.
Взгляд-инфо вчера в 12:50
Общество

Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до ста тысяч человек.
РИА Новости вчера в 05:28
Политика

Глава МИД Польши оценил ситуацию с памятниками советским воинам

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Армия и оружие

Экс-полковник-дезертир рассказал о положении беженцев в Эт-Танфе

Задержанный сирийскими спецслужбами за дезертирство экс-полковник вооруженных сил САР Султан Аид Абделла Соуда рассказал, что американские военные, контролирующие район 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, запрещают беженцам покидать территорию.
РИА Новости вчера в 22:22
Здоровье

The Economist (Великобритания): Covid-19 быстро распространяется в Америке. Похоже, страна к этому не готова (The Economist)

По данным на 11 марта, почти 1300 американцев заразились вирусом Covid-19.
ИноСМИ вчера в 23:22
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Здоровье

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.
Интерфакс 11 марта в 21:03
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