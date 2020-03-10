Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний. Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.

Общество В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Общество В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.

Политика Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.

Происшествия Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Технологии Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).

Экономика Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.

Экономика Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики проведет первое заседание уже сегодня и будет обсуждать, вопреки ее исходному предназначению, скорее не «коронавирусные», а «нефтяные» проблемы.

Финансы Определен предел роста курсов доллара и евро Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.

Политика Путин может остаться президентом до 2036 года Владимир Путин сможет остаться главой государства до 2036 года. Госдума приняла поправки, которые обнуляют его срок президентства.

Авто Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.

Общество На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

Общество В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.