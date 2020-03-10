Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний. Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пока Россия и США переживают нефтяной удар, Китаю явно делается легче

News.ruвчера в 14:15

Российский рынок акций на открытии торгов рухнул после обвала цен на нефть

Известиявчера в 03:19

Рынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%

РИА Новостивчера в 03:39

Акции российских компаний обвалились на открытии Московской биржи

Forbesвчера в 03:26

Акции крупнейших российских компаний обвалились

Lenta.ruвчера в 03:55

Обвал акций российских нефтяников превысил 10% после срыва сделки ОПЕК

РБКвчера в 03:14

Российский рынок акций рухнул на открытии торгов

РЕН ТВвчера в 03:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны России опровергло турецкие данные об уничтожении «Панцирей»

РИА Новости вчера в 14:17
Космос

Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе

Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Известия вчера в 19:17
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге

Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Rambler News Service вчера в 04:49
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

РБК вчера в 16:10
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Экономика

АКРА предупредило о приближении финансового кризиса

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Вести.Ru 02:16
Экономика

Эстония объявила о начале экономического кризиса в стране

Власти Эстонии объявили о начале кризиса в стране.
Вести.Ru 02:46
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

Рязань, 10 марта 2020, 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM вчера в 13:22
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Экономика

Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора

Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», — говорится в совместном заявлении ассоциаций.
РБК 02:00
Общество

В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.
РБК 02:39
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных

Рынок отказался от игры в конец света под влиянием новых вводных Новая правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики проведет первое заседание уже сегодня и будет обсуждать, вопреки ее исходному предназначению, скорее не «коронавирусные», а «нефтяные» проблемы.
Коммерсантъ вчера в 16:43
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Путин может остаться президентом до 2036 года

Владимир Путин сможет остаться главой государства до 2036 года. Госдума приняла поправки, которые обнуляют его срок президентства.
MagadanMedia.ru вчера в 18:45
Политика

Путин объяснил введение США санкций против «Северного потока-2»

Путем введения санкций против «Северного потока-2» США пытаются обеспечить себе преимущество на рынке и поставлять свой сжиженный газ в Европу.
Профиль 03:10
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Авто

Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России

Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 01:45
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на два года из-за коронавируса

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.
ТАСС Спорт вчера в 20:51
Кино

Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила Артемьева отказалась принимать участие в съемках седьмого сезона сериала «Сваты».
ToDay News Ufa вчера в 07:24
Общество

На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Gorod48 вчера в 03:26
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm 09 марта в 05:34
Общество

Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение

Стэнфордский университет, один из самых авторитетных в США, временно переходит на дистанционное обучение на фоне распространения нового типа коронавируса.
РИА Новости 00:51
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублю и передаче Малкина

Газета.Ru вчера в 22:08
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное