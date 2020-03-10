Экономика
РИА НовостиРынок российских акций в начале торгов упал на 8-12%
Российские биржевые площадки начали торги с падения. Значительнее всего теряют в стоимости бумаги российских нефтегазовых компаний. Так, рублевый индекс Московской биржи к 10:27 мск снизился на 7,5% — до 2514 пунктов, долларовый индекс РТС — на 12,6%, до 1100 пунктов.
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