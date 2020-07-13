Экономика
КоммерсантъКакие эмитенты могут оторваться от индекса
Какие эмитенты могут оторваться от индекса Больше месяца индекс Московской биржи держится в районе уровня 2800 пунктов. Бычьей игре противостоят медвежьи настроения из-за рисков второй волны пандемии, ухудшения геополитического фона вокруг США и Китаем.
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Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 11:58
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Гаджеты
Huawei представила в России роутер Huawei WiFi AX3
Компания Huawei объявила о грядущем начале продаж в России маршрутизатора Huawei WiFi AX3.
Деловое.ТВ 09:15
Общество
В Калифорнии из-за коронавируса восстанавливают санитарные ограничения
Штат Калифорния, США, 14 июля 2020, 00:29 — REGNUM В штате Калифорния в США из-за всплеска распространения коронавируса восстанавливают ряд отменённых ранее санитарных ограничений.
REGNUM 17:29
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие
Российский Су-25 выдержал попадание двух зенитных ракет
Командующий дальней авиации ВКС, Герой России генерал Сергей Кобылаш рассказал о живучести самолета Су-25.
Военное дело 06:58
Политика
Быстрый запрет Huawei в Британии может привести к сбоям в работе
Перебои в связи и даже проблемы с безопасностью возможны при слишком быстром запрете работы с китайской Huawei в сети 5G в Великобритании, предупредил генеральный директор британского оператора связи BT Group Филипп Янсен 13 июля, передает Reuters.
ИА Красная Весна 04:54
Общество
Названа причина быстрой порчи мяса до конца срока годности
Порой определенный вред мясу наносят и сами покупатели. К примеру, когда берут мясо, а затем ходят по супермаркету с полной тележкой.
Мойка78 19:36
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Армия и оружие
Армения обвинила Азербайджан в попытке захвата опорного пункта
В Ереване парировали обвинения, заявив, что азербайджанские военные попытались захватить опорный пункт, но были отброшены заградительным огнем, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 10:15
Политика
Зеленский первым поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши
Украинский президент Владимир Зеленский первым из иностранных лидеров поздравил Анджея Дуду с победой на выборах президента Польши и пригласил его посетить с визитом Украину.
РИА Новости 04:31
Экономика
Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей
Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.
Pro Город Йошкар-Ола 13:30
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил, что в России идет разработка ядерного космического двигателя, который позволит отправлять корабли за пределы Солнечной системы.
Газета.Ru 14:31
Армия и оружие
The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму
Американские эксперты опубликовали статью, посвященную современному российскому военному самолету, способному дать достойный отпор неприятелю в Черноморском регионе.
Народные новости вчера в 13:52
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новости 19:52