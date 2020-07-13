Экономика

ФинмаркетФинмаркетРынок российских акций завершил торги снижением индексов

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Нефть Brent в понедельник корректировалась вниз после роста в пятницу, инвесторы ожидают заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
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Торги на Мосбирже 13 июля закончились в минусе

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