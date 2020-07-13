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Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 230

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Здоровье В Казахстане произошла сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии Стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главе Минздрава Алексею Цою и расспросил его о возможной вспышке «пневмонии неизвестной природы». 5

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Происшествия В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.

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Политика КНР: США искажают факты о присутствии Пекина в Южно-Китайском море Государственный департамент США намеренно искажает факты, обвиняя Китай в попытке получить контроль над ресурсами Южно-Китайского моря путем угроз, сообщает 14 июля пресс-служба посольства КНР в Соединенных Штатах. 4

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