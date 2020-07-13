Экономика
ФинмаркетРынок российских акций завершил торги снижением индексов
Нефть Brent в понедельник корректировалась вниз после роста в пятницу, инвесторы ожидают заседания 15 июля министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
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Стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главе Минздрава Алексею Цою и расспросил его о возможной вспышке «пневмонии неизвестной природы».
ToDay News Ufa 07:42
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Реальные врачи-практики говорят о том, что для постановки диагноза «алкоголизм» недостаточно знать, сколько человек выпивает, — зависимость вырабатывается у каждого по-своему.
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Китай: замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы
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Общество
Адвокат рассказал версию ФСБ о передаче секретных данных Сафроновым
ФСБ России считает, что советник главы "Роскосмоса" и бывший журналист "Коммерсанта" и "Ведомостей" Иван Сафронов передавал информацию, содержащую гостайну, чешским спецслужбам при помощи ПО для шифрования.
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Обе нитки «Северного потока» приостановили
Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
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Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
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